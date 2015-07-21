Американский налоговый закон FATCA создал новые риски для российских финансистов

Неприсоединение к американскому налоговому закону FATCA оборачивается реальными рисками для российского бизнеса, пишет "Коммерсант".

Первым пострадал небанковский финансовый сегмент. Опасаясь санкций со стороны западных контрагентов, российские банки и небанковские кредитные организации начали требовать от коллег-финансистов из смежных секторов регистрации у американских налоговиков, угрожая "ухудшением операционной среды". То есть, как минимум, более жестким контролем, как максимум — закрытием счетов. Устранение рисков путем присоединения к FATCA обойдется МФО, НПФ, брокерам, страховщикам и прочим недешево: затраты оцениваются в десятки миллионов рублей на одного игрока.

Читайте такжеБолее 50 стран мира ради борьбы с офшорами договорились об отмене банковской тайныО практической реализации первых рисков, связанных с американским налоговым законом FATCA, изданию рассказали участники финансового рынка.

FATCA — американский налоговый закон, требующий от присоединившихся к нему финансовых институтов ежегодно направлять отчетность об остатках на счетах выявленных финансовых институтов, а также физлиц с американским гражданством и юрлиц с американскими бенефициарами, начиная с 2015 года.

По словам источников, причина поднятия сейчас этого вопроса - в рекомендации иностранных банков-контрагентов по проверке всей клиентской базы российских банков на предмет соответствия требованиям FATCA (до сих пор на рынке считалось, что это требуется в отношении банков и корпоративных клиентов).