СМИ: Греции предоставят первый транш финпомощи до 17 августа

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.

Как говорится в сообщении, в настоящее время чиновники из Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда активно работают над новым Меморандумом о взаимопонимании с Грецией.

График на следующие недели носит ориентировочный характер и зависит от прогресса в переговорах между двумя сторонами.

Вместе с тем сроки для утверждения пакета помощи стоимостью 86 миллиардов евро являются достаточно ощутимыми.

Как отмечается, новая программа помощи должна быть утверждена национальными парламентами до 13 августа, чтобы Греция могла вовремя получить первый транш и погасить 20 августа очередной долг перед ЕЦБ размером 3,2 миллиарда евро.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, председатель Евросовета Дональд Туск и премьер-министр Греции Алексис Ципрас разработали проект компромиссного решения долговой проблемы Афин.