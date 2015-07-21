ПриватБанк открыл во всех киевских отделениях оформление бесконтактных карт, которые заменят проездные в метро

Киевляне и гости столицы смогут бесплатно оформить бесконтактные карты для быстрой оплаты поездок в метро в любом отделении ПриватБанка. Если в течение первых 30 дней с момента получения карты оплатить ей не меньше 7 поездок в киевском метро, ПриватБанк вернет клиенту полную стоимость выпуска карты. Также в рамках акции ПриватБанка и MasterCard до конца 2015 года стоимость каждой десятой поездки в метро, оплаченной картой, будет возвращаться на карточный счет.

«Наша бесконтактная карта работает так же, как проездной в метро, – каждая 10-я поездка будет бесплатной, – говорит первый заместитель Председателя Правления ПриватБанка Олег Гороховский. – Оформить карту можно в любом отделении ПриватБанка и пользоваться ей как для оплаты в метро, так и для оплаты покупок по всему миру».

Как сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен», с 17 июля проездные документы будут реализовывать только на 16 из 52 действующих станций метро. При этом с 19 июня Киевский метрополитен запустил услугу бесконтактной оплаты поездок с помощью банковских карт MasterCard PayPass. Киев стал четвертым городом в мире, где проезд в метро можно оплатить бесконтактными картами. Терминалы PayPass работают на 17 станциях метро в центральной части столицы.