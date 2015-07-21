Россия ведет переговоры с Сирией о присоединении арабской страны к ЕАЭС - СМИ

Руководства Сирии и России ведут переговоры о возможности вступления арабской республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и присоединении к свободной таможенной зоне, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Сирии Ваиль аль-Хальки.

"Ведутся переговоры с российской стороной о присоединении к Евразийскому союзу и свободной таможенной зоне. Мы видим в этом пользу и укрепление отношений с дружественными нам государствами, что позволит облегчить экономические и торговые взаимодействия с ними", - сказал аль-Хальки.

Читайте такжеDie Zeit: Россия и Китай строят новый мировой порядокПо словам премьер-министра, на сегодняшний день между Москвой и Сирией уже подписан ряд договоров на строительство газоперерабатывающих заводов, ирригационных сооружений и электроподстанций. Также в 2013 году было подписано соглашение на разработку нефтяных месторождений на сирийском побережье российскими партнерами. Сумма первого этапа соглашения составила 88 миллионов долларов и рассчитана на пять лет, за это время должны быть произведены все разведывательные работы и получены необходимые разрешения для дальнейших действий.

ЕАЭС — экономический союз, который в рамках евразийской интеграции с 1 января 2015 года создан на базе Таможенного союза РФ, Казахстана и Беларуси. Помимо этих стран членом союза является Армения. В настоящее время завершаются процедуры по присоединению к союзу Киргизии. Союз предполагает свободное перемещение между странами ЕАЭС товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов.