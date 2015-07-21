Советником "Ощадбанка" в споре с Россией будет компания, защищавшая интересы ЮКОСа

Государственный «Ощадбанк» привлек в качестве консультанта в споре с Российской Федерацией относительно потерь имущества в аннексированном Крыму юридическую компанию Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, которая представляла российскую компанию ЮКОС в суде с РФ, сообщила пресс-служба украинского банка

«Мы обещали, что будем с лучшими. Сейчас с нами люди, которые были непосредственными участниками и архитекторами победы ЮКОСа в споре с РФ. Это наиболее успешная компания, профессионализм которой подтвержден девятью положительными судебными решениями из десяти. Итак, в арбитраж мы пойдем с сильной командой, которая имеет опыт побед в спорах с Россией», - цитируются в сообщении слова главы правления банка Андрея Пышного.

Как сообщал УНИАН, предварительная сумма имущественных претензий государственного «Ощадбанка» к Российской Федерации в связи с оккупацией Автономной Республики Крым составляет 670 млн долл.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства 8 июля призвал и другие украинские госкомпании последовать примеру «Ощадбанка», чтобы привлечь Россию к ответственности и потребовать возмещения убытков.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Кабинет министров подготовил пакет исков в международные суды против России за аннексию Крыма, которые будут направлены в различные суды, «начиная от Морского арбитража и заканчивая судом в Гааге». Президент объяснил, что иски касаются вопросов, начиная от защиты собственности и заканчивая персональной ответственностью тех или иных лиц.