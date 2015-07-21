Китай на четверть сократил инвестиции в экономику России

Объем прямых инвестиций Китая в экономику России в первом полугодии 2015 года сократился на 25%, сообщил во вторник на брифинге официальный представитель министерства коммерции КНР Шэнь Даньян, передает Прайм.

По его словам, с января по июнь 2015 года объем инвестиций Китая в Гонконг, АСЕАН, ЕС, Австралию, США, Россию и Японию достиг 43,79 миллиарда долларов, что составляет 78,2% от общего объема прямых инвестиций Китая в зарубежные экономики.

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"Объем инвестиций в экономики стран АСЕАН, Гонконга и США по сравнению с прошлым годом увеличился на 92,9,6%, 71,8% и 30% соответственно, инвестиции в ЕС увеличились на 1,9%. Объем инвестиций в Австралию и Россию уменьшился на 39,1% и 25% соответственно", - сообщил Шэнь Даньян.

Всего за шесть месяцев Китай инвестировал в нефинансовый сектор 147 стран и регионов мира 56 миллиардов долларов, что на 29,9% больше, чем в прошлом году.