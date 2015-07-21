"Дельта Банк" Лагуна вывел 4 миллиарда гривень от НБУ за границу

Об этом сообщает "Первая инстанция" со ссылкой на постановление Печерского суда от 1 июля.

Согласно сообщению, одновременно разрешены встречные проверки в компаниях «Трансинвест Украины», «Риал Истейт Компани», «Еплада», «ТИ ЭЛ СИ Системс», «САБ-Р», «Украинский Бизнес-Франчайзинг», «Бони и Клайд», «Мерчант Хауз», «Зерноинтерторг», «Агроновоком», «Виса-Нова», «Домо-тех-опт», «Ильичевский зерновой порт», «Яблочный дар», «Танк Транс», «СтройБуд Ильичевск».

Поводом для аудита стало уголовное производство, начатое в апреле 2014 года о хищении средств рефинансирования должностными лицами «Дельта Банка».

Как сказано в материалах дела, «Дельта-Банк» в течение 2014 года получил от Нацбанка рефинансирования в объеме около 10 млрд гривень.

После этого банк приобрел за 4,1 млрд гривень 535,3 млн долларов и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий.

При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО «Дельта Банк».

Деньги перечисляли на счета в латвийские банки "JSC Baltic International Bank" и "AS Trasta Komercbanka", а также "Amsterdam Trade Bank NV" следующим фирмам:

ООО "Трансинвест Украина" - 41,4 млн долларов. Основатель - Светлана Гаревна Карт. Руководитель предприятия с мая 2015 года (Киев, ул. Крутой узвоз, 6/2/А);

ООО "Риал Истейт Компани" - 17,4 млн долларов. Основатель - Оксана Юрьевна Жиренко. Руководитель с апреля 2015 года. (Киев, ул. Чигорина, 49, группа помещений №82 в лит. А, оф. 4);

ООО "Еплада" - 51 млн долларов. Основатель - Кириченко Анна Витальевна. Руководитель с апреля 2015 года. (Киев, ул. Чигорина, 49, группа помещений №82, лит.F, оф.2);

ООО "Ти Эл Си Системс" - 67,4 млн долларов. Основатель - Силяков Петр Анатольевич. Руководитель с марта 2015 года, (Киев, улица Зверинецкая, 63);

ООО "Саб-Р" - 45,6 млн долларов;

ООО "Украинский Бизнес Франчайзинг" - 33,1 млн долларов. Основатель - Матковский Евгений Григорьевич. Руководитель с апреля 2015 (Киев, Чигорина, 49, группа помещений №82, в лит А, оф. 11);

ООО "Бони и Клайд" - 116 млн долларов;

ООО "Мерчант Хаус" - 19,5 млн долларов. Основатель - Клименко Богдан Вадимович. Руководитель с апреля 2015 года;

ООО "Зерноинтерторг" - 4,5 млн долларов. Основатель - Аронова Оксана Николаевна. Руководитель с мая 2015 года. (Киев, переулок Новопечерский, 5);

ООО "Агроновоком" - 8,4 млн долларов. Основатель -Тихончук Алексей Владимирович. Руководитель с декабря 2014;

ООО "Виса-Нова" 3,9 млн долларов. Основатель - Чепурная Изабелла Борисовна. С марта 2015 руководит компанией Личико Александр Львович;

ООО "Домо-тех-опт" 75,2 млн долларов. Основатель - Наникишвили Михаил Алексеевич. Руководитель с мая 2015.

Как пишет издание, соглашения, заключенные этими компаниями содержат признаки фиктивности и направлены на похищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ, пришли к выводу правоохранительные органы.

Кроме этого, ряд должников банка прекратили свои обязательства перед банком, ссылаясь на сомнительный зачет встречных требований с другими лицами.

По данным реестра юридических лиц, владельцами указанных компаний являются:

"Ильичевский зерновой порт". Бенефициарами являются компания Анельсон Индастрис Лимитед и Сергийчук Евгений Васильевич;

"Танк Транс". Компания-учредитель "Петергров Лтд" (Petergrow Ltd, адрес: третий этаж, ул. Регент 207, Лондон, Англия);

"Стройбуд Ильичевск". Основатель "Ильичевск констракшн". Руководитель Бородин Павел Анатольевич.

В результате указанных потерь, ПАО "Дельта Банк" был признан неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физлиц в марте 2015 года ввел временную администрацию в финучреждение.

Ревизия нужна, чтобы установить размер вероятного ущерба, а также для проверки достаточных оснований и правильности проведения вышеупомянутых операций "Дельта Банка" в течение 2012-2014 годов.

Суд удовлетворил ходатайство и позволил Госфининспекции провести ревизию в течение двух недель, начиная с 11 июля 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал неплатежеспособным входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» 2 марта, в результате чего Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию до 2 июня, а затем продлил ее работу до 2 сентября.

Ранее НБУ, учитывая системное значение «Дельта Банка», обсуждал с Министерством финансов планы реструктуризации банка и возможного участия государства в его рекапитализации. Но, учитывая неудовлетворительное состояние активов банка и отказ Минфина от его национализации, Нацбанк был вынужден принять решение о признании банка неплатежеспособным.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.