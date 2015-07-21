НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

Национальный банк Украины 20 июля принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных банка «Капитал».

Согласно сообщению на сайте НБУ, с января 2015 года банк был отнесен к категории проблемных из-за неудовлетворительного качества активов и уменьшения высоколиквидных активов.

В течение следующих 180 дней, то есть до 20 июля 2015, банк был обязан привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины.

НБУ сообщает, что несмотря на усилия со стороны владельца, стабилизировать работу банка не удалось. Причиной этого стало то, что подавляющее большинство активов банка и часть операционных мощностей остались на временно оккупированной территории, в связи с чем нельзя обеспечить поступления денежного потока для удовлетворения потребностей вкладчиков и кредиторов.

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Согласно сообщению на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, фонд на основании решения НБУ ввел в банк временную администрацию сроком на 3 месяца до 20 октября.

Временным администратором банка назначен Николай Лемеш.

Как сообщал УНИАН, банк «Капитал» стал 54-м банком, который признан неплатежеспособным за время последнего кризиса и очистки банковской системы с начала 2014 года.

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Справка УНИАН. Банк «Капитал» работал на рынке Украины с 1991 года.

Основными владельцами банка являются Руслан Щербань, Елизавета Епель и Татьяна Полякова.