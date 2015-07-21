Гривня торгуется на межбанке по 22,10 за доллар

Во вторник, 21 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,00/22,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,8238/23,9320 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3855/0,3876 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 22,0707 грн/долл., к этому часу заключено 180 сделок на сумму 73,24 млн долл.