ЕС в среду выплатит Украине 600 миллионов евро первого транша помощи

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Ян Томбински на круглом столе в Киеве.

«Завтра Европейский Союз выплатит транш макрофинансовой помощи Украине», - сказал он.

Также Томбински отметил, что ЕС и в дальнейшем будет предоставлять техническую, консультанционную и техническую помощь Украине на пути к реформам.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 июня приняла Закон «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как финансовым агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 млрд 800 млн евро)».

Заместитель министра финансов Арсен Шевелёв отметил, что поступления средств предполагается тремя траншами по 600 млн евро. По его словам, первый транш будет получен сразу после выполнения внутренней процедуры по этому меморандуму.

Еврокомиссия и правительство Украины 22 мая в рамках саммита «Восточного партнерства» в Риге подписали меморандум о взаимопонимании относительно предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,8 млрд евро.