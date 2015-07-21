Порошенко предлагает депутатам ликвидировать Нацкомфинуслуг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщил представитель президента в Кабинете министров Александр Данилюк.

«Это пакет законопроектов, регулирующих один вопрос и предусматривающих консолидацию функций регулирования рынков финансовых небанковских учреждений. Предполагается ликвидация комиссии, которая регулирует сейчас этот вопрос (Нацкомфинуслуг - УНИАН)», - сказал Данилюк.

По его словам, согласно данным законопроектам, предлагается функции комиссии распределить между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины. При этом НКЦБФР будет заниматься регулированием негосударственных пенсионных фондов, фондов совместного инвестирования, фондов финансирования строительства, эмитентов ипотечных сертификатов и доверительных обществ. Национальный банк, в свою очередь, будет регулировать страховые компании, кредитные союзы и учреждения, бюро кредитных историй и финансовые учреждения (лизинговые и факторинговые компании, компании, занимающиеся преданию, ломбарды и т.д.).

Как отметил Данилюк, принятие данных законопроектов позволит «сократить количество контролирующих и надзорных органов, избежать дублирования функций и повысить качество и эффективность государственного регулирования».

«Сегодня многие функции, по сути, дублируются в разных ведомствах. Мы не можем себе этого позволить», - отметил представитель президента в Кабмине.

Он также добавил, что следующим шагом после оптимизации работы регуляторов должна стать реформа самого рынка небанковских финансовых услуг.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко внес в парламент два законопроекта (№2413а и №2414а) относительно консолидации функций государственного регулирования рынков финансовых услуг.