Украинская "дочка" российского ВЭБа "Проминвестбанк" получил 6,2 миллиарда убытка

Входящий в группу крупнейших по размеру активов «Проминвестбанк» в первом полугодии 2015 года получил 6,2 млрд грн убытка против 874,6 млн грн прибыли годом ранее, сообщается в отчетности на сайте банка.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 7,7% - до 56,698 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 8,53%, до 41,786 млрд грн, обязательства - на 8%, до 50,369 млрд грн, средства клиентов - на 24,3%, до 16,997 млрд грн, собственный капитал на 5,54% - до 6,007 млрд грн, уставный капитал - на 0,53%, до 12,631 млрд грн.

Справка УНИАН. «Проминвестбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших финучреждений по размеру активов.

Основным владельцем банка является российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которой принадлежит 97,8502% акций.