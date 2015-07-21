Минфин одолжил на внутреннем рынке $205 миллионов

Министерство финансов Украины сегодня, 21 июля, провело аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа, в ходе которого привлекло в государственный бюджет 205,196 млн долл., сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, средства привлечены в результате размещения облигаций сроком обращения 12 месяцев под 8,79% годовых.

Также сообщается, что Минфин в ходе аукциона удовлетворил 6 из 6 полученных заявок инвесторов, а сумма привлечённых средств в гривневом эквиваленте по курсу Национального банка Украины составила 4,521 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины не смогло привлечь средства в государственный бюджет на первом в этом месяце плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 14 июля.

По состоянию на 21 июля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 489,514 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 360,308 млрд грн, или 73,6% общего объема. В собственности банков находятся ОВГЗ на сумму 83,093 млрд грн, нерезидентов – 23,861млрд грн.

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Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает предельный объем дефицита на уровне 63,670 млрд грн, или 3,7% ВВП, ожидаемый годовой показатель госдолга – 1,176 трлн грн, или 68% ВВП.