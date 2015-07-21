Пинчук решил легализовать себя как владельца банка "Кредит Днепр"

Согласно сообщению, Пинчук подал в НБУ пакет документов на приобретение контроля над банком через компанию Paramigiani Management Limited (Кипр).

"После получения согласования Нацбанком 100% косвенного участия в банке перейдет компании "Парамиджани Менеджмент Лимитед" (Paramigiani Management Limited), 99% акций которой прямо и еще 1% опосредованно принадлежат Виктору Пинчуку", - говорится в сообщении.

Таким образом, банк адаптирует структуру собственности в соответствии с новыми требованиями Национального банка Украины о предоставлении сведений о структуре собственности, которые вступили в силу 23 мая 2015 года.

Справка УНИАН. Банк «Кредит Днепр» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1993 года. Владельцами банка являются бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи через компанию «Бренкрофт Энтерпрайзес Лтд» (Кипр).