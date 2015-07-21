Антимонопольный комитет разрешил арабской компании купить акции "Укргазпромбанка"

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

«Дано разрешение компании Primestar Energy FZE (г. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты) на приобретение акций «Укргазпромбанка» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50% (голосов – УНИАН) в высшем органе управления общества», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 апреля ввел временную администрацию в «Укргазпромбанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным. 9 июля Фонд гарантирования продлил временную администрацию в «Укргазпромбанке» до 7 августа включительно.

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«Укргазпромбанк» работает на рынке Украины с 27 марта 1996 года и входит в группу небольших финучреждений.

По информации на сайте банка, основными владельцами его акций являются Иван и Олег Дияк, владеющие 24,5% и 24% соответственно, а также Янина Сухина (18,8%) и Оксана Решетняк (9,9% акций банка).

Один из основных владельцев, львовский бизнесмен Иван Дияк - в прошлом народный депутат Украины и советник президента Виктора Ющенко, а также советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».