Переговоры с Грецией о реструктуризации долга сдвинулись с мертвой точки - минфин США

Об этом заявил сотрудник министерства финансов США, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По его словам, еще "две недели назад обсуждение вопроса, будет ли вообще или нет рассматриваться возможность реструктуризации (греческого) долга, шло иначе, чем сейчас".

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"А теперь вопрос заключается в том, какую форму она (реструктуризация долга - Ред.) примет и насколько значительной она окажется", - подчеркнул представитель минфина США.

Напомним, 12 июля премьер-министр Греции решил выполнить пожелания большинства греков и оставить страну в еврозоне, согласившись на ряд болезненных реформ.

Напомним, ранее сообщалось, что минфин Германии разослал правительствам стран еврозоны документ, который предусматривал вариант временного выхода Греции из еврозоны - на 5 лет.