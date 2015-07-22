Украина передала МВФ письмо: готова продолжать сотрудничество и ждет денег

Украина подписала и передала директору-распорядителю Международного валютного фонда письмо о намерениях по результатам первого пересмотра программы расширенного финансирования.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев.

Читайте такжеЯценюк в Вашингтоне призвал кредиторов принять предложение Украины«Президент, премьер-министр, министр финансов и глава Национального банка Украины подписали письмо о намерениях по Меморандуму об экономической и финансовой политике по результатам первого пересмотра расширенной программы финансирования Международного валютного фонда и направили его директору-распорядителю МВФ»,- написал он.

По его словам, Минфин ожидает, что Совет директоров Фонда уже в ближайшее время сможет принять решение о выделении Украине очередного транша по программе (около 1,7 млрд долл.), который полностью пойдет на укрепление золотовалютных резервов НБУ.

«Цель Министерства финансов - стабилизация экономики Украины и заложение фундамента для восстановления ее роста, начиная с 2016 года. В сочетании с реформами, которые осуществляются правительством Украины, получение нового транша будет способствовать дальнейшему восстановлению экономики и укреплению доверия к Украине как снаружи, так и внутри страны», - говорится в сообщении на сайте Минфина.

Министерство отмечает, что подписание меморандума следует за выполнением Украиной перечня предварительных мероприятий, которые были согласованы с МВФ, прежде всего - принятием 16 июля Верховной Радой Украины четырех законопроектов.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. был получен сразу после одобрения программы в марте текущего года.

Заседание Совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине 1,7 млрд долл. второго транша ожидается в июле.

В рамках программы с МВФ Украина ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации части госдолга, в результате которых рассчитывает за счет продления сроков уплаты, снижения купона и частичного списания номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

В конце июня министр финансов Наталия Яресько заявила, что Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля, поскольку это право закреплено законом, действующим с 17 июня и дающим Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года.

По ее словам, возможный мораторий не окажет существенного влияния на внутренний рынок Украины, в то время как некоторые эксперты прогнозируют в этой связи девальвацию гривни на 20%.