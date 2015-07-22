СБУ заблокировала на счетах 110 миллионов гривень компании сына Януковича

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Государственной казначейской службе 110 млн грн, предназначавшихся ООО «МАКО – Трейдинг», владельцем которого является сын экс-президента Александр Янукович.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что в казначейскую службу поступило поручение Министерства юстиции Украины о перечислении этой суммы на счета ООО «МАКО – Трейдинг».

Читайте такжеВ Укрбюро Интерпола объяснили ситуацию с "прекращением" розыска ЯнуковичаПо решению суда 110 млн были списаны Государственной исполнительной службой со счетов ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в пользу структуры Александра Януковича, которая обратилась с иском о взыскании долга.

Сотрудники спецслужбы оперативно заблокировали финансовые операции ООО «МАКО – Трейдинг» в Госказначействе и Госслужбе финансового мониторинга Украины.

Служба безопасности проинформировала Генпрокуратуру для наложения ареста на заблокированные средства.