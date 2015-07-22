СБУ заблокировала на счетах 110 миллионов гривень компании сына Януковича
Речь идет о компании «МАКО – Трейдинг». Деньги в ее пользу были списаны Государственной исполнительной службой со счетов «Арселор Миттал Кривой Рог».
Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Государственной казначейской службе 110 млн грн, предназначавшихся ООО «МАКО – Трейдинг», владельцем которого является сын экс-президента Александр Янукович.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что в казначейскую службу поступило поручение Министерства юстиции Украины о перечислении этой суммы на счета ООО «МАКО – Трейдинг».
Читайте такжеВ Укрбюро Интерпола объяснили ситуацию с "прекращением" розыска ЯнуковичаПо решению суда 110 млн были списаны Государственной исполнительной службой со счетов ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в пользу структуры Александра Януковича, которая обратилась с иском о взыскании долга.
Сотрудники спецслужбы оперативно заблокировали финансовые операции ООО «МАКО – Трейдинг» в Госказначействе и Госслужбе финансового мониторинга Украины.
Служба безопасности проинформировала Генпрокуратуру для наложения ареста на заблокированные средства.