Яценюк назвал таможни, которые передадут в управление британской компании

«Экспериментально мы рассматриваем передачу этих таможен в кратчайшие сроки. Глава Государственной фискальной службы уже получил соответствующее поручение. Мы с министром финансов занимаем единую позицию, и эти экспериментальные таможни дадут возможность нам натренировать украинских таможенников для того, чтобы вся система таможенной службы, которая остается коррумпированной, … была реформирована в кратчайшие сроки», - сказал он.

Премьер отметил, что пилотные проекты будут реализованы на таможнях Западной Украины.

«Это Закарпатская, Львовская, Волынская, Черновицкая таможни, которые должны перейти под управление независимой профессиональной компании. На этих таможнях должен быть наведен порядок. В первую очередь - это борьба с коррупцией», - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, в ходе публичного преставления реформы Государственной фискальной службы в июне премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил в качестве эксперимента пригласить иностранные компании к управлению наиболее коррумпированными таможнями Украины.

По словам министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, правительство Украины обсуждает вопрос передачи управления таможенной службы на аутсорсинг иностранной компании. Он отметил, что аутсорсинг управления таможней применялся в ряде стран с переходной экономикой с привлечением для этих целей в том числе британской компании Сrown Agents.

При этом заместитель главы Государственной фискальной службы, глава таможни Константин Ликарчук отмечал, что идея передачи функций таможни на аутсорсинг иностранной компании является преждевременной и находится вне правового поля.

По его словам, такое решение потребует принятия дополнительных изменений в законодательство и, возможно, в Конституцию.