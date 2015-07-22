Внешэкономбанк России ищет юристов для оспаривания санкций

Внешэкономбанк России (ВЭБ) объявил тендер по поиску юристов, которые бы взялись оспорить антироссийские санкции в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), пишут "Ведомости".

От юристов требуется подготовить пока только правовую позицию, которая могла бы быть использована Россией в случае спора.

Начальная цена контракта – 7,8 млн руб. Гонорар по самому судебному делу может составлять и $1 млн, отмечает партнер King & Spalding Илья Рачков: процесс может длиться и год, и полтора. Представитель Внешэкономбанка отказался от комментариев.

Читайте такжеМеждународные аналитики: России угрожает дефолт уже через 2-3 годаС претензией на невыполнение США торговых обязательств в связи с введением санкций Россия обратилась в ВТО еще в апреле 2014 г., но иск подан не был, хотя о таком намерении не раз заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

Вопрос оспаривания санкций в ВТО по-прежнему прорабатывается, объясняет федеральный чиновник: еще нет окончательного решения отказаться от этой идеи или все-таки направить обращение. Сейчас позиция изучается как на уровне правительства, так и организациями, в отношении которых введены санкции, знает собеседник «Ведомостей».

Пока рано говорить, санкции каких стран и какие именно могут быть оспорены, отмечает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич: финансовые, в отношении нефтегазового сектора, оборонных предприятий или все виды санкций. В ВТО Россия должна доказать, что ее действия не угрожали национальной безопасности стран, вводивших санкции, что они носят дискриминационный характер и недостаточно обоснованы, объясняет Панич.

Под санкции США и ЕС Внешэкономбанк попал летом 2014 г. После введения санкций предправления Внешэкономбанка Владимир Дмитриев неоднократно заявлял, что госкорпорация нуждается в господдержке. По итогам 2014 г. капитал госкорпорации сократился на треть – до 378,6 млрд руб.

Российские компании уже оспаривают санкции, наложенные ЕС, в суде Евросоюза. «Роснефть» начала процесс в первых числах октября прошлого года, Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и «Газпром нефть» – двумя неделями позже. Попавшие под санкции Газпромбанк, Россельхозбанк, «Транснефть», «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация и «Уралвагонзавод» этого делать пока не стали.