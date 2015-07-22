Активы НБУ за первое полугодие выросли на 35%

Активы Национального банка Украины за первое полугодие 2015 года выросли на 35% - до 779,844 млрд грн на 1 июля 2015 года, сообщается в отчетности НБУ, опубликованной в газете «Голос Украины».

Согласно отчетности, рост активов обусловлен увеличением объема средств в валюте и банковских металлах в 4,4 раза - до 94,441 млрд грн, ценных бумаг нерезидентов в портфеле НБУ на 62% - до 142,6 млрд грн, монетарного золота - на 32% - до 18,992 млрд грн.

Читайте такжеМВФ 31 июля решит судьбу второго транша кредита для УкраиныОбязательства НБУ за этот период выросли на 32% - до 653,574 млрд грн, в том числе средства банков - в 1,6 раза – до 76,803 млрд грн, обязательства перед МВФ - на 90%, до 126,280 млрд грн,

Капитал НБУ в первом полугодии вырос на 56% - до 126,270 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, согласно обновленной отчетности НБУ за 2014 год по результатам проведенного аудита, активы Нацбанка выросли на 38,4% – до 277,269 млрд грн, обязательства - на 37%, до 496,727 млрд грн, капитал - на 43,5%, до 80,513 млрд грн.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год обязывает Национальный банк перечислить в казну порядка 60 млрд грн из своей прибыли за 2014 год до 11 мая 2015 года.