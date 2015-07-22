В Киеве ликвидировали "прачечную" с оборотом 1,7 миллиарда гривен

Государственная фискальная служба Украины ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 1,7 млрд грн, сообщается на сайте ГФС.

Согласно сообщению, конвертационный центр был создан организованной группой из 6 человек и предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

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Как сообщал УНИАН, ГФС в рамках борьбы с теневой экономикой в мае-июне текущего года ликвидировала деятельность 401 «налоговой ямы» и прекратила деятельность 414 транзитно-конвертационных предприятий.

За это время выявлены факты незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость и уклонения от уплаты НДС на сумму 7,8 млрд грн.