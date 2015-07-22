ЕС выделил Украине 600 миллионов евро

"Сегодня Европейская комиссия от имени ЕС выделила Украине кредит в размере 600 млн евро. Это соответствует первому траншу в рамках новой программы по макрофинансовой помощи Украине", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, эти средства направлены на покрытие срочных потребностей в финансировании, с которыми сталкивается Украина, поддерживая экономическую стабилизацию в стране. Кроме того, в сообщении отмечается, что средства также направлены на помощь в реализации важных реформ в области государственных финансов, в энергетическом секторе, социальной защите, в бизнес-среде и финансовом секторе.

«Поддерживая программу реформ украинского правительства в этих областях, ЕС намерен помочь Украине заложить основу для прочного возвращения к экономическому росту», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 июня приняла Закон «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как финансовым агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 млрд 800 млн евро)».

Заместитель министра финансов Арсен Шевелёв отметил, что поступления средств предполагается тремя траншами по 600 млн евро. По его словам, первый транш будет получен сразу после выполнения внутренней процедуры по этому меморандуму.

Еврокомиссия и правительство Украины 22 мая в рамках саммита «Восточного партнерства» в Риге подписали меморандум о взаимопонимании относительно предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,8 млрд евро.