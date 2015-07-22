Нацбанк открыл информацию о выданных лицензиях и видах деятельности банков

Национальный банк Украины в рамках реализации политики повышения прозрачности своей деятельности начал публикацию официальных сведений о выданных банковских лицензиях и видах деятельности банков. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Отныне на официальном сайте регулятора в разделе "Банковские лицензии и виды деятельности банков Украины" относительно каждого банка будет размещаться информация о выданной ему лицензии, согласование по видам деятельности и услуг, предоставляемых банком, а также история соответствующих изменений", - говорится в сообщении.

Читайте такжеАктивы НБУ за первое полугодие выросли на 35% Как отметил директор Департамента регистрационных вопросов и лицензирования Национального банка Украины Леонид Антоненко, это является очередным шагом Нацбанка на пути к большей прозрачности своей деятельности.

"Мы надеемся, что обнародование информации о выданных банковских лицензиях и видах деятельности банков даст возможность каждому гражданину быстро и оперативно реализовать свое право на доступ к информации", - отметил Антоненко.

Как сообщал УНИАН, с целью повышения транспарентности деятельности банковской системы с января 2015 года Национальный банк начал обнародовать информацию о предоставленных банкам кредитах (на срок более 30 календарных дней) с обязательным указанием наименования банка, суммы и вида кредита, типа предоставленного обеспечения и даты соответствующего решения Нацбанка, а с июля регулятор публикует информацию о согласовании приобретения существенного участия в банках.