Российские олигархи придумали схему для обхода санкций - СМИ

Российские олигархи обходят американские санкции, продавая и передавая активы членам своих семей, передает ВВС со ссылкой на издание Times.

Журналисты выяснили, как бизнесмены из ближнего круга Владимира Путина отдают тёплые местечки детям друг друга.

Борис Ротенберг, который вместе братом Аркадием владеет СМП Банком, находящимся под санкциями США, продал 50% акций своего финского бизнеса, компании Arena Events Oy, сыну Роману. Представитель Бориса Ротенберга назвал это "сменой поколений".

Читайте такжеРоссия придумала, как в обход санкций ввезти нефтегазовое оборудованиеИ это - не единственный подобный пример. Такие финансовые операции не являются незаконными, но, как говорят аналитики, подчеркивают слабость политики санкций, так как их средства являются мобильными.

Газета Times называет несколько подобных примеров:

Геннадий Тимченко продал 17% акций "Сибура", крупнейшего нефтехимического холдинга России, Кириллу Шамалову за 500 млн долларов. Отец Шамалова Николай находится, как и Тимченко, в европейском санкционном списке, а Кирилл Шамалов – нет.

Тимченко продал принадлежавшие ему 30% акций группы компаний "Русское море", стоимость которых оценивается в 40 млн долларов, своему зятю Глебу Франку.

Аркадий Ротенберг продал своему сыну Игорю Ротенбергу "Газпром бурение" и свою долю в "ТПС Недвижимости" и "Мостотресте". Сделку с "Газпромом бурение" оценивают в 330 млн долларов. В прошлом месяце Игорь продал свою долю "Мостотреста" за 198 млн долларов, заявив, что часть этих денег будет направлена в "Газпром бурение".

Геннадий Тимченко продал 0,5% акций Arena Events Oy Роману Ротенбергу.

Такая социальная спайка детей московской элиты помогает консолидировать окружение Путина, подвергающегося западному давлению, считает Times.

Как предсказывают аналитики, "в случае падения режима Путина дети олигархов сбегут за границу". Однако сейчас, резюмирует Times, "во вселенной Путина нет бизнеса важнее семейного".