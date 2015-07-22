ЕС создал Европейский фонд стратегических инвестиций объемом €315 миллиардов

ЕС официально запустил Европейский фонд стратегических инвестиций в €315 млрд.

Соглашение о создании фонда подписали в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, замглавы Еврокомиссии Юрки Катайнен и президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.

Соглашение состоит из трех документов, регламентирующих управление фондом, порядок его финансирования и использования средств, пишет ТАСС.

"Подготовка соглашения ЕС о создании фонда потребовала рекордно короткого времени - всего шесть месяцев. За 25 лет мы никогда не видели столь быстрого и концентрированного законотворческого процесса", - заявил после подписания документов Хойер.

"Я тронут ностальгией, видя как Европа вновь движется вперед", - подчеркнул, в свою очередь, Юнкер.

"Инвестиции - это то, чего не хватает сегодня Евросоюзу, где их уровень сегодня на 15% ниже чем в 2007 году (до начала последнего мирового финансового кризиса)", - отметил Катайнен. Он также выразил уверенность в том, что "этот проект станет важным шагом для роста и занятости в Европе".

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Фонд создан по инициативе нынешнего председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в качестве средства для восстановления посткризисного роста в Европе. Фонд должен будет обеспечивать инвестиции в проекты в области создания стратегической энергетической, транспортной и электронно-цифровой инфраструктуры в Европе, развитие отдельных направлений образования и исследований, развитие инновационных, экологически чистых технологий, а также подразумевает финансирование проектов, направленных на поддержку малого бизнеса.

Фонд изначально располагает собственными средствами в €21 млрд, из них €16 млрд - из бюджета ЕС и €5 млрд предоставляет Европейский инвестиционный банк. Остальные средства фонд будет привлекать в качестве взносов от государств-членов сообщества, которые впоследствии будут инвестироваться в приоритетные проекты, на территории самих этих государств. Фонд также может использовать свои средства, как гарантии для привлечения кредитов с целью финансирования своей инвестиционной деятельности.

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На сегодняшний день 8 из 28 стран ЕС - Германия, Великобритания, Франция, Люксембург, Испания, Польша, Словакия, Болгария уже объявили о готовности вносить деньги в этот фонд. Лондон пообещал внести самую значительную сумму в 6 млрд фунтов стерлингов (около €8,5 млрд).