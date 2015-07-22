Госдолг Греции сократился, но остался самым высоким среди стран еврозоны

16:58, 22 июля 2015
Финансы
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Мировой финансовый кризис 2008 года спровоцировал кризис государственного долга в еврозоне, и пять входящих в нее стран были вынуждены просить международной финансовой помощи

REUTERS

За первые три месяца этого года государственный долг Греции резко сократился, но остался самым высоким среди стран еврозоны.

Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные агентства статистики Eurostat, передает Прайм.

По данным агентства, совокупный долг 19 входящих в еврозону государств вырос до 92,9% от их общего годового ВВП с 92% в 4-м квартале 2014 года. В ЕС действуют ограничения, согласно которым госдолг не должен превышать 60% ВВП.

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Мировой финансовый кризис 2008 года спровоцировал кризис государственного долга в еврозоне, и пять входящих в нее стран были вынуждены просить международной финансовой помощи. С 2010 года, когда начался долговой кризис, в странах валютного союза осуществлялась стратегия сокращения государственных расходов и повышения налогов, целью которой было остановить рост госдолга и понизить стоимость заимствований. С тех пор прошло уже пять лет, но долг продолжает увеличиваться, хотя и более медленными темпами.

Греция стала первой из тех пяти стран, которым потребовалась финансовая помощь. Ее госдолг по отношению к ВВП остается самым высоким, хотя в 1-м квартале соотношение понизилось до 168,8% со 177,1% в последнем квартале прошлого года. Это было самое резкое сокращение госдолга среди стран еврозоны.

На первый взгляд такое сокращение кажется воодушевляющим, но ситуация с задолженностью Греции вряд ли изменилась коренным образом. В значительной мере сокращение долга отражает возвращение еврозоне средств, предназначавшихся для рекапитализации банков, на фоне осложнения отношений между правительством Греции и властями других стран валютного союза.

Сейчас Греция пытается получить третью программу финансовой помощи со стороны еврозоны и МВФ, с началом которой долг страны опять вырастет, если только какая-то его часть не будет списана.

Самый резкий рост госдолга среди стран еврозоны зафиксирован в Италии: отношение долга к ВВП выросло до 135,1% со 132,1%. Затем идет Франция, где соотношение выросло до 97,5% с 95,6%. Обе эти страны преодолевают стагнацию экономики и с трудом сокращают дефициты бюджетов.

Среди прочих удалось сократить долг Германии, а также Кипру и Португалии, которые, как и Греция, получали международную финансовую помощь.

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