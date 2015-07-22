В Германии открылся первый в стране исламский банк

Первый в Германии исламский банк открылся во Франкфурте-на-Майне, который является финансовым центром страны.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Deutsche Welle.

KT Bank AG, являющийся «дочкой» кувейтско-турецкого финансового института Kuveyt Turk Bank, будет работать в соответствии с нормами шариата. Это значит, что при выдаче ссуд он не станет взимать банковский процент.

Предполагается, что клиентскую базу банка составят проживающие в Германии мусульмане. По разным оценкам, их численность колеблется от четырех до пяти миллионов человек. Кредитная организация ориентируется, прежде всего, на владельцев предприятий малого и среднего бизнеса, а также торговцев недвижимостью. Инвесторов предполагается привлечь из стран Персидского залива.

Поскольку нормы ислама запрещают процентные ссуды, прибыль исламские банки получают в результате различных схем участия в прибыли заемщика. Кроме того, мусульманским финансистам предписано воздерживаться от сделок, связанных с торговлей оружием, алкоголем и табаком.

Как отмечает Deutsche Welle, подобных финансовых институтов в мире немного. Не всегда они доминируют даже в странах, где мусульмане составляют большинство. Например, в Турции составляют от пяти до семи процентов от общего количества банков. В то же время этот сегмент рынка быстро растет, причем не только в традиционно мусульманских странах, но и в Европе.

Помимо Франкфурта KT Bank AG планирует открыть филиалы в Кельне и Дюссельдорфе, значительную часть жителей которых составляют мусульмане.

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Исламские банки работают по принципу проектного финансирования, инвестируя в конкретные программы и получая доход от долевого участия. По оценке компании Ernst & Young, к 2018 году мировые активы мусульманских финансовых учреждений превысят три триллиона долларов.