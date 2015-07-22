Впервые за 15 лет Кабмин пересмотрит "потребительскую корзину"

Кабинет министров Украины поручил провести научно-общественную экспертизу составляющих потребительской корзины, на основе которой утверждается прожиточный минимум.

Об этом в комментарии ZN.UA сообщил правозащитник Станислав Батрин, который является инициатором судебного иска к Кабмину по этому поводу.

Соответствующее решение №12785/9/1-15 Кабмин принял месяц назад - 24 июня 2015 года. Копии этого документа, которые были предоставлены суду, есть в распоряжении ZN.UA. Заседание суда состоялось сегодня в среду, 22 июля. Поручение касается Минсоцполитики, Минэкономразвития, Минздрава и Минфина.

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Ведомства вместе должны обеспечить проведение научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг.

"Так, Министерство социальной политики предоставило суду письменное объяснение о том, что срок проведения экспертизы действительно наступил, и приобщило к материалам дела свою просьбу к правительству обеспечить проведение такой экспертизы по требованию общественности.

Со своей стороны, Министерство финансов признало, что наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг утверждались только в 2000 году. В дальнейшем, Минфин констатировал, что до 2015 года "проводил работу" по формированию новых наборов, однако правительство не принимало соответствующих решений об утверждении "потребительской корзины".

В итоге, Минфин предоставил подтверждение для суда, что 24.06.2015 г. по поручению КМУ № 12785/9/1-15 Минсоцполитики, Минэкономразвития, Минздраву и Минфину поручено провести научно-общественную экспертизу набора продуктов питания, непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума.

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Таким образом, уже в ходе рассмотрения судебного дела Кабинет министров признал необходимость пересмотра "потребительской корзины" в Украине. Тем самым, общественностью было достигнуто долгожданного решения, которое изменит жизнь миллионов граждан", - отметил Батрин.

Иск против Кабмина о размере прожиточного минимума был подан в апреле 2015 года. На сегодня уровень прожиточного минимума составляет 1218 грн в месяц для трудоспособного человека и 949 грн - для нетрудоспособного, пенсионера. Инициаторы судебного иска к Кабмину ставят целью обосновать и зафиксировать прожиточный минимум на уровне не менее 7 000 грн.