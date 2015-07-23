Греческий парламент принял второй пакет законов по программе финпомощи

Парламент Греции принял второй пакет законов для активизации переговоров с кредиторами о выделении стране помощи в объеме 85 млрд евро, передает Bloomberg.

Против документа проголосовали 23 депутата правящей коалиции СИРИЗА, несмотря на то, что экс-министр финансов Яннис Варуфакис, отдавший голос против первого пакета, на этот раза проголосовал «за».

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Напомним, S&P повысило кредитный рейтинг Греции на две ступени - с CCC- до CCC+.