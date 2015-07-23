В России на фоне углубления кризиса резко увеличилось число краж в супермаркетах

В России в прошлом году, по данным Федеральной налоговой службы, граждане украли в супермаркетах товаров на сумму более 930 млн рублей - на 68% выше показателей 2013 года, когда граждане вынесли из магазинов товаров на 638 млн рублей, пишут "Известия".

В 2012 году убытки продавцов от магазинных краж были почти в два раза меньше, чем в 2014-м, — 568 млн рублей.

Читайте такжеРоссию ожидает "валютный шок": темпы обвала рубля могут опередить падение цен на нефтьБольше всего воруют в Москве: на долю столицы приходится 508 млн рублей — это 55% всех общероссийских краж. На втором месте — Красноярский край (украдено товаров на 139,9 млн рублей), на третьем — Свердловская область, где было вынесено товаров на 78,8 млн.

Самые честные регионы России находятся в Северо-Кавказском округе и на Дальнем Востоке: в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Магадане и в некоторых других регионах убытки торговых предприятий «при отсутствии виновных лиц» равняются нулю.

"Действительно, краж стало значительно больше, — отмечает председатель комиссии «Опоры России» по мелкорозничной и ярмарочной торговле Владлен Максимов. — Я отношу это к тому, что некоторая часть людей поняла, что за воровство в супермаркете в тюрьму не посадят, а охранники не имеют никаких особых прав: разве что вызвать полицию. А учитывая дело «Магнита», по итогам которого было возбуждено много прокурорских проверок охраны магазинов, потери магазинов будут еще выше".

Кроме того, сказалось и снижение уровня жизни, и девальвация национальной валюты.

"Во-первых, из-за колебаний курсов валют росли цены на товары, поэтому увеличивались суммы ущерба, — говорит партнер компании «Деловой фарватер» Сергей Варламов. — Во-вторых, на рост убытков супермаркетов от краж напрямую повлияло ухудшение качества жизни населения в стране. Материальное положение граждан ухудшилось, и они стали чаще предпринимать попытки краж в магазинах".