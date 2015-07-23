Евро укрепляется к доллару на новостях из Греции

На мировых торгах в четверг, 23 июля, курс евро растет к доллару на новостях о принятии парламентом Греции второго пакета законов, необходимых для переговоров с кредиторами, передает Reuters.

Читайте такжеМВФ призвал ФРС отложить повышение ключевой ставки до 2016 годаС начала торгов курс евро к доллару вырос до 1,0943 доллара за евро с 1,0928 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличился до 124,03 иены со 123,96 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США) опустился на 0,07% - до 97,38 пункта.

Поддержку доллару оказывает ожидание участников рынка повышения учетных ставок в США, что может произойти до конца текущего года на фоне улучшения состояния экономики. О намерении поднять ставки заявила глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен.

Ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с конца 2008 года на фоне медленного восстановления экономики страны после кризиса.