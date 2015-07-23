Банк "Финансы и кредит", который борется за выживание, увеличил убыток в 35 раз

Входящий в группу крупнейших по активам банк «Финансы и кредит» по итогам первого полугодия 2015 года получил 1,801 млрд грн убытка, что в 35 раз больше убытка за аналогичный период прошлого года в размере 51 млн грн, сообщается на сайте банка.

Согласно отчетности банка, его активы с начала 2015 года выросли на 13,68%, или 4,679 млрд грн - до 38,882 млрд грн, обязательства - на 13,17%, или на 4,155 млрд грн, до 35,709 млрд грн, капитал - на 19,78%, или на 524 млн грн, до 3,173 млрд грн.

Напомним, в первом квартале этого года банк получил убыток в размере 715,7 млн грн, или в 13 раз больше убытка за аналогичный период прошлого года. Банк объяснял полученные убытки ухудшением способности корпоративных и частных клиентов обслуживать свои обязательства перед банком в связи с военными действиями на востоке страны и неблагоприятными факторами в экономике, что вынудило почти в три раза нарастить расходы на формирование резервов по всем видам активных операций.

По итогам 2014 года банк получил 215,7 млн грн убытка против прибыли в 6,256 млн грн за 2013 год.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» (Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основными акционерами банка являются компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на заседании парламентского финансового комитета 15 июля заявила, что регулятор признает банк «Финансы и кредит» неплатежеспособным в случае невыполнения его акционером утвержденного плана капитализации банка до конца лета. По ее словам, акционер взял на себя обязательства конвертировать в капитал 1,5 млрд грн депозитов крупных юридических и физических лиц и, кроме того, погасить 4 млрд грн кредитов, выданных инсайдерам.

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Ранее банк сообщал, что его акционеры рассмотрят вопрос увеличения уставного капитала финучреждения на 46,4% - до 7,888 млрд грн на своем собрании 17 августа.