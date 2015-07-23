Гривня на межбанке опустилась до 22,18 за доллар

В четверг, 23 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,03/22,18 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1006/ 24,1443 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3840/0,3852 грн/рубль.

Читайте такжеЯресько: технический дефолт не повлияет на курс гривни, а наоборот - может его улучшить

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,0938 грн/долл., к этому часу заключено 46 сделок на сумму 13,35 млн долл.