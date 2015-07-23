НБУ выдал банкам согласованные с МВФ рекомендации, как работать с должниками

Национальный банк Украины разработал методические рекомендации для банков по работе с должниками, которые оказались в трудном финансовом положении.

Согласно сообщению, на сайте регулятора, правление НБУ 21 июля 2015 приняло постановление № 467 "Об одобрении Методических рекомендаций относительно работы банков с должниками - физическими лицами, у которых возникли/могут возникнуть финансовые трудности".

Читайте такжеНацбанк открыл информацию о выданных лицензиях и видах деятельности банков «Методические рекомендации разработаны с целью перевода процесса переговоров между заемщиками, у которых возникли или могут возникнуть финансовые трудности, и банками в плоскость конструктивного диалога, результаты которого позволят выбрать наиболее приемлемый для обеих сторон вариант реструктуризации задолженности», - говорится в сообщении.

Нацбанк рассчитывает, что использование банками положений методических рекомендаций будет способствовать восстановлению платежей по кредитам физических лиц, улучшению состояния их обслуживания теми должниками, у которых в условиях экономического кризиса сократились доходы. Кроме того, используя эти положения, банки смогут уменьшить объемы проблемной задолженности, предотвратить возникновение проблемных кредитов.

Согласно сообщению, документ разработан при технической помощи Международного валютного фонда и носит рекомендательный характер.

«Национальный банк Украины, разработав этот документ, выполнил еще один из пунктов Меморандума об экономической и финансовой политике, заключенного между Украиной и Международным валютным фондом», - отмечается в сообщении.