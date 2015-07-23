Гройсман: бюджетная децентрализация увеличила доходы местных бюджетов на 37%

Бюджетная децентрализация за первое полугодие 2015 года увеличила доходы местных бюджетов на 37%, сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.

«За первое полугодие этого года имеем поступлений в общий фонд местных бюджетов около 44,6 млрд грн, что составляет 60,7% от годового объема поступлений, утвержденного местными советами», - написал Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, все эти средства пойдут на первоочередные нужды местных общин, которые они сами определят - благоустройство, дороги, ремонт школ, садов и тому подобное.

Гройсман напомнил, что источники наполнения местных бюджетов существенно расширены благодаря изменениям в Налоговый и Бюджетный кодексы, согласно которым местные власти собирают 100% платы за предоставление админуслуг, 100% государственной пошлины, 10% налога на прибыль предприятий, сборы по розничной продаже подакцизных товаров и прочее.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в декабре 2014 года приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию. По оценкам Министерства финансов, введение бюджетной децентрализации позволит местным органам власти привлечь до 25 млрд грн дополнительных доходов только по налоговым поступлениям.

Госбюджет Украины по итогам января-мая 2015 года сведен с профицитом в 5,61 млрд грн против дефицита за аналогичный период прошлого года в 12,224 млрд грн. Сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом 19,394 млрд грн против 7,970 млрд грн дефицита годом ранее.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы - 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита в размере 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга на уровне 1,394 трлн грн.