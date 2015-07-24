Сегодня время "Ч" для Украины: или выплата по кредиту, или технический дефолт

В пятницу, 24 июля, Украина должна выплатить купон по еврооблигациям в $120 миллионов. В случае решения Кабмина ввести мораторий на выплату, будет зафиксирован технический дефолт.

По мнению аналитиков, если Украина выплатит деньги, это будет означать настроенность Киева на достижение соглашения с кредиторами. Но одновременно ослабит один из главных рычагов Киева в переговорах с кредиторами – угрозу применить мораторий.

В конце июня министр финансов Наталия Яресько заявила, что Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля, поскольку это право закреплено законом, действующим с 17 июня и дающим Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года.

По ее словам, возможный мораторий не окажет существенного влияния на внутренний рынок Украины, в то время как некоторые эксперты прогнозируют в этой связи девальвацию гривни на 20%.

Как сообщал УНИАН, глава Министерства финансов Украины Наталья Яресько 15 июля провела в Вашингтоне личную встречу с комитетом кредиторов, для обсуждения проводимой Украиной реструктуризации части государственного долга. Участники встречи заявили, что достигли значительного прогресса в ходе переговоров.

В рамках программы с МВФ Украина ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации части госдолга, в результате которых рассчитывает за счет продления сроков уплаты, снижения купона и частичного списания номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.