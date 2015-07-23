Минфин в сентябре подаст депутатам новый Налоговый кодекс

Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель министра финансов Елена Макеева.

«Мы планируем подать новый Налоговый кодекс в Верховную Раду в сентябре и будем ожидать его утверждения и позитивного результата», - сказала она.

Макеева отметила, что на следующей неделе состоится встреча целевой команды, которая будет обсуждать изменения отдельных ставок налогов и их влияние на бюджет.

По ее словам, одним из приоритетов является снижение налоговой нагрузки на фонд заработной платы.

«Мы проводим расчеты, какое будет влияние на бюджет в случае объединения налога на доходы физлиц и единого соцвзноса и снижение его, например, до 20%. Есть другие предложения снизить ЕСВ до 20%, но оставить прогрессивную шкалу налогообложения доходов физлиц», - сказала она.

Макеева подчеркнула, что любая налоговая реформа должна быть нейтральна для бюджета и не привести к убыткам государства.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в рамках структурных преобразований в стране определил проведение налоговой реформы в числе наиболее значимых и необходимых. Положения нового Налогового кодекса должны заработать уже в 2016 году. Основными целями преобразований в правительстве назвали прозрачность и простоту уплаты налогов.