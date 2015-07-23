Международные резервы России за неделю сократились почти на $2 миллиарда

Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

Международные резервы России за прошедшую неделю с 10 по 17 июля сократились на 0,5% и составили $358,2 миллиарда против $359,9 миллиарда на 11 июля.

Следовательно, международные резервы снизились на $1,7 млрд.

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Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и кабмина. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

По итогам 2014 года международные резервы России уменьшились в 1,3 раза и составили $385,46 млрд.