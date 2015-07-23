Украина рассчитывает получить еще 600 миллионов евро от ЕС в конце года

Украина рассчитывает получить второй транш на сумму 600 млн евро в рамках макроэкономической помощи от Европейского Союза в конце 2015 года, а также третий транш на аналогичную сумму в первом квартале 2016 года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Следующие транши в рамках пакета макрофинансовой поддержки Украина получит после выполнения ряда условий в сфере государственных финансов, энергетики, государственного управления и улучшения бизнес-климата. В частности, ожидается, что второй платеж в 600 млн евро будет предоставлен в конце 2015 года, а третий транш, объемом также 600 млн евро, Украина сможет получить в первом квартале 2016 года», - говорится в сообщении.

Министерство напомнило, что вчера Украина получила первый транш указанной помощи на сумму 600 млн евро, при этом общий объем помощи составляет 1,8 млрд евро.

Минфин отмечает, что указанная программа помощи является результатом успешного выполнения Украиной всех необходимых условий по первому и второму пакетам макрофинансовой помощи на общую сумму в 1,61 млрд евро, которые Украина получила в течение 2014-2015 годов. При этом, по подсчетам министерства, вместе с новой программой, объем финансирования Украины со стороны ЕС составит 3,41 млрд евро, что является крупнейшей по объему финансовой поддержкой страны - не члена ЕС за короткий период времени.

Читайте такжеМВФ 31 июля решит судьбу второго транша кредита для Украины

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 июня приняла Закон «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как финансовым агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 млрд 800 млн евро).

22 июля Европейский Союз выделил Украине 600 млн евро первого транша макрофинансовой помощи общим объемом 1,8 млрд евро.

Эти средства будут направлены на покрытие срочных потребностей в финансировании, с которыми сталкивается Украина, поддерживая экономическую стабилизацию в стране. Кроме того, в сообщении отмечается, что средства также направлены на помощь в реализации важных реформ в области государственных финансов, в энергетическом секторе, социальной защите, в бизнес-среде и финансовом секторе.