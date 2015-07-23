Переговоры Украины с кредиторами на этой неделе не состоятся – СМИ

Представители украинских властей и комитета кредиторов во главе с Franklin Templeton не будут проводить прямые переговоры на этой неделе, как это планировалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации агентства, советники обеих сторон переговоров намерены продолжить технические консультации до прямой встречи своих руководителей, которая запланирована, но дата еще не определена.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга 13 марта, сразу после одобрения программы с МВФ на 17,5 млрд долл., и рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Комитет кредиторов в ходе переговоров обращался через СМИ или посредников к Международному валютному фонду и Министерству финансов с предложением продлить сроки погашения долга и снизить купон, но при этом отказаться от идеи списания номинала долга.

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25 июня министр финансов Наталия Яресько заявила, что Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля, поскольку это право закреплено законом, действующим с 17 июня и дающим Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года, однако сейчас таких конкретных планов нет.