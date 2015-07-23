Кабмин назначил нового главу Госфининспекции

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабинета министров №727-р от 22 июля.

"Назначить Гаврилову Лидию Владимировну председателем Государственной финансовой инспекции Украины", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Кабмин в рамках борьбы с проявлениями коррупции и проверки работы органов исполнительной власти инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства Государственной финансовой инспекции и отстранил главу ведомства Николая Гордиенко от исполнения обязанностей.

Руководству ведомства предъявили обвинения по трем пунктам: необъективность проведения финансовой проверки концерна «Антонов», злоупотребление аудиторов финансовой инспекции во время проведения аудита госкомпаний и отсутствие действенного контроля за государственным имуществом и государственными средствами, который должен был осуществляться Госфининспекцией.

В ответ Гордиенко заявил о злоупотреблениях правительства, выявленных в 2014 году, на сумму более 7,5 млрд грн. Речь шла, по его словам, о злоупотреблениях в «Укрпочте», «Укргаздобыче», «Энергоатоме» и о злоупотреблениях в «Нафтогазе» на сумму более 4,5 млрд грн.

Премьер-министр Арсений Яценюк обратился к генпрокурору Виктору Шокину с тем, чтобы ГПУ начала расследование по высказанным в адрес правительства обвинениям.