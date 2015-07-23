МВФ готов выделить Украине $1,7 миллиарда сразу после заседания 31 июля

Заседание Совета директоров Международного валютного фонда, на котором будет рассматриваться вопрос выделения Украине 1,7 млрд долл. второго транша по четырехлетней программе EFF, пройдет 31 июля.

Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

«Я могу вам сказать, что заседание Совета директоров запланировано на 31 июля», - сказал он.

Также представитель Фонда отметил, что выделение второго транша возможно сразу после заседания Совета директоров.

«Это возможно, если все наши условия будут выполнены», - отметил Райс. По его словам, на данный момент МВФ анализирует выполнение Украиной последнего предварительного обязательства по программе.

«Очень важно предотвратить разворот политики (предусмотренной программой МВФ - УНИАН)», - подчеркнул Райс.

Как сообщал УНИАН, Украина подписала и передала директору-распорядителю Международного валютного фонда письмо о намерениях по результатам первого пересмотра программы расширенного финансирования.

Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. был получен сразу после одобрения программы в марте текущего года.

В рамках программы с МВФ Украина ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации части госдолга, в результате которых рассчитывает за счет продления сроков уплаты, снижения купона и частичного списания номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

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В конце июня министр финансов Наталия Яресько заявила, что Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля, поскольку это право закреплено законом, действующим с 17 июня и дающим Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года.

По ее словам, возможный мораторий не окажет существенного влияния на внутренний рынок Украины, в то время как некоторые эксперты прогнозируют в этой связи девальвацию гривни на 20%.