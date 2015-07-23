ЕБРР заявил о готовности войти в капитал "Райффайзен Банка Аваль"

Европейский банк реконструкции и развития принял решение поддержать проект, предполагающий вхождение в капитал второго по величине банка с иностранным капиталом в Украине «Райффайзен Банка Аваль», сообщили УНИАН в пресс-службе представительства ЕБРР в Украине.

«Было принято решение акционерами ЕБРР о том, что проект поддерживается. Проект одобрен советом директоров, но переговоры продолжатся», - сообщили в пресс-службе.

По информации банка, детали сделки, включая сумму докапитализации при участии ЕБРР, будут обнародованы после завершения переговоров и подписания необходимых документов.

В начале июля ЕБРРсообщал о намерениях стать крупным миноритарным акционером «Райффайзен Банка Аваль», что станет положительным сигналом для рынка в период тяжелого экономического и политического кризиса в Украине.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков по активам.

С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ» (Австрия), владеющей свыше 96% акций банка.

По итогам 2014 года «Райффайзен Банк Аваль» получил 1,367 млрд грн убытка в результате девальвации гривни, вынудившей банк сформировать дополнительные резервы и пересмотреть валютную позицию, а также в результате прекращения деятельности в Крыму и ухудшения экономических условий на Донбассе.

ЕБРР - крупнейший международный финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 мая 2015 года общий размер обязательств банка по предоставлению средств в Украине достиг 10,94 млрд евро в рамках 343 проектов.