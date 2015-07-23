Украинская "дочка" Сбербанка России получила 1,6 миллиарда убытка

Дочерний банк «Сбербанка России» в Украине в первом полугодии 2015 года получил 1,615 млрд грн убытка против 115,584 млн грн прибыли за аналогичный период предыдущего года.

Об этом банк сообщил в отчетности, опубликованной на официальном сайте.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 12,87% - до 52,634 млрд грн, обязательства - на 17,96%, до 50,528 млрд грн, собственный капитал снизился на 44,51% - до 2,106 млрд грн.

Как сообщал ранее УНИАН, по итогам первого квартала банк получил 2,029 млрд грн убытка против 103,650 млн грн прибыли за аналогичный период предыдущего года.

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Справка УНИАН. «Сбербанк России» работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших по активам. Банк является дочерним банком «Сбербанка России» (Российская Федерация).