Убытки банков Украины в первом полугодии достигли 82 миллиардов

По информации НБУ, на работающие банки, без учета неплатежеспособных, приходится 30,578 млрд грн убытков.

«Отрицательный финансовый результат банковской системы сформировался прежде всего за счет существенных объемов отчислений в резервы на возможные потери от активных операций, в частности по кредитам заемщиков, платежеспособность которых ухудшилась. По итогам первого полугодия 2015 отчисления в резервы в 4,4 раза превысили их объемы за соответствующий период прошлого года», - отмечается в сообщении.

Доходы банков за январь-июнь составили 119,834 млрд грн, в том числе доходы работающих банков – 109,760 млрд грн.

Расходы всех банков за этот период составили 201,808 млрд грн, в том числе расходы работающих банков – 140,338 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам января-мая 2015 года получила 73,229 млрд грн убытков, что на 9,573 млрд грн, или на 11,6%, ниже показателя за январь-апрель.

В 2014 году банковская система Украины получила 52,966 млрд грн убытков.