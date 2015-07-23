МВФ надеется, что Украина договорится с кредиторами до 31 июля

Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

«Мы хотим и ожидаем достижения договоренности к дате пересмотра программы (31 июля - УНИАН)», - сказал он.

По словам Райса, Украина и комитет кредиторов достигли определенного прогресса в переговорах.

«Правительство и комитет кредиторов достигли прогресса в переговорах, что отображено в совместных заявлениях от 1 июля и 15 июля. Дальнейший прогресс ожидается к 31 июля», - подчеркнул представитель Фонда.

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Как сообщал УНИАН, согласно совместному заявлению от 15 июля, Украина и комитет кредиторов достигли значительного прогресса в ходе переговоров в Вашингтоне о реструктуризации части государственного долга и планировали провести на текущей неделе дополнительные встречи для скорейшего завершения проводимой долговой операции.

23 июля агентство Bloomberg сообщило о том, что представители украинских властей и комитета кредиторов во главе с Franklin Templeton не будут проводить прямые переговоры на этой неделе, как это планировалось ранее.

Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга 13 марта, сразу после одобрения программы с МВФ на 17,5 млрд долл., и рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Комитет кредиторов в ходе переговоров обращался через СМИ или посредников к Международному валютному фонду и Министерству финансов с предложением продлить сроки погашения долга и снизить купон, но при этом отказаться от идеи списания номинала долга.

25 июня министр финансов Наталия Яресько заявила, что Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля, поскольку это право закреплено законом, действующим с 17 июня и дающим Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года, однако сейчас таких конкретных планов нет.