В России участие Кремля в бюджетном процессе институционализировано - вопреки законам

В России ключевые решения по бюджетному процессу этого года будут утверждаться на совещаниях у президента Владимира Путина — это подтвердил после правительственных совещаний на ту же тему вице-премьер Аркадий Дворкович, пишет "Коммерсант".

Дорабатывать бюджет к президенту вчера отправились премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Минфина Антон Силуанов. Одно из решений, одобренных президентом ранее, вчера было "зафиксировано" правительством: вопреки желанию Минфина решено в 2016 году не сокращать поддержку сельского хозяйства.

Таким образом, прямое участие Кремля в бюджетном процессе институционализировано, хотя пока вне законодательного поля.

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Отметим, что в 2015 году в отличие от предыдущих лет бюджетные совещания правительства заканчиваются обсуждением основных вопросов на совещаниях у президента. Совещание с рядом министров и премьер-министром у Владимира Путина 15 июля было, как выяснилось, лишь началом регулярного согласования ключевых бюджетных решений у президента, а не случайным эпизодом.

Само по себе решение у президента политических вопросов, фиксируемых затем в бюджетных проектировках, новостью не является — в практически открытом режиме бюджетные совещания в Кремле проводятся с 2002 года. Однако до 2014 года Владимир Путин подчеркивал: бюджет, по крайней мере в его "гражданской" части, это исключительные полномочия Белого дома, в его составление президент напрямую не вмешивается, определяя основные решения бюджетным посланием, адресованным Федеральному собранию.