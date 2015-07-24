"Райффайзен Банк Аваль" увеличил убыток вдвое - почти до 2 миллиардов гривень

Входящий в группу крупнейших по активам «Райффайзен Банк Аваль» в первом полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастил убыток почти в 2 раза - до 1,992 млрд грн.

Об этом банк сообщил в отчетности в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 12,34% - до 52,414 млрд грн, обязательства - на 19,04%, до 48,461 млрд грн, собственный капитал снизился на 33,51% - до 3,953 млрд грн.

Читайте такжеУбытки банков Украины в первом полугодии достигли 82 миллиардовВ первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «Райффайзен Банк Аваль» нарастил убыток в 2 раза -до 1,840 млрд грн.

По итогам 2014 года «Райффайзен Банк Аваль» получил 1,367 млрд грн убытка в результате девальвации гривни, вынудившей банк сформировать дополнительные резервы и пересмотреть валютную позицию, а также в результате прекращения деятельности в Крыму и ухудшения экономических условий на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития принял решение поддержать проект, предполагающий вхождение в капитал «Райффайзен Банка Аваль».

В начале июля ЕБРР сообщал о намерениях стать крупным миноритарным акционером «Райффайзен Банка Аваль», что станет положительным сигналом для рынка в период тяжелого экономического и политического кризиса в Украине.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков по активам.

С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ» (Австрия), владеющей свыше 96% акций банка.

ЕБРР - крупнейший международный финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 мая 2015 года общий размер обязательств банка по предоставлению средств в Украине достиг 10,94 млрд евро в рамках 343 проектов.