Российский рубль обвалился до 5-месячного минимума

Российский рубль упал против доллара к уровням начала апреля на фоне снижения цены нефти, а также тенденций бегства финансов от риска после данных о спаде деловой активности в промсекторе Китая, передает Reuters.

Так, с начала торгов котировки доллара расчетами "завтра" на Московской бирже были вблизи 58,10 рубля, на 25 копеек выше предыдущего закрытия. Эти уровни максимальные с 1 апреля текущего года.

Пара евро/рубль оценивалась в 63,74 рубля, на 14 копеек выше предыдущего закрытия.

Читайте такжеРоссию ожидает "валютный шок": темпы обвала рубля могут опередить падение цен на нефтьНакануне вечером цена Brent повторно с 7 июля тестировала отметку $55,10, которая является минимальным значением с 6 апреля.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая снизился до минимального с марта прошлого года значения 48,2 пункта против 49,4 месяцем ранее, отражая ускоренное замедление этого сегмента экономики.